SARONNO – Anche le residenze anziani di Saronno hanno pagato un pesante e tragico dazio all’emergenza sanitaria: ieri è stato il giorno dei “numeri” dei decessi, pesanti. Alla rsa Sant’Agnese ci sono stati sinora 14 morti, alla rsa Focris – che ha fatto il punto in una conferenza stampa in Municipio (foto) – ci sono stati 5 decessi.

I contagi in Lombardia ieri sono più che raddoppiati dal giorno prima; nel Varesotto no. Mentre in zona ce ne sono stati a Uboldo, nelle vicine Groane ed a Saronno.

A Cislago il sindaco Gianluigi Cartabia e la Protezione civile hanno distribuito mascherine ai commercianti che hanno riaperto.

Pronto a ripartire il Sistema bibliotecario locale, con molte novità per il prossimo futuro, dai libri su ordinazione agli ebooks.

Sosta gratuita ma parcometri accesi in centro a Saronno; durante il lockdown sono costati 7800 euro agli automobilisti. Ora i rimborsi.

Per la videointervista serale, ilSaronno ha raccontato con Battistini e Cremonesi l’iniziativa solidale de “Il carrello sospeso”.

Oggi ilSaronno racconta il carrello sospeso Intervista a Sara Battisti e Marialuisa Cremonesi che raccontano l'iniziativa solidale che ha conquistato la città di Saronno Posted by IlSaronno on Tuesday, May 19, 2020

