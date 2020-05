Economia, Librandi chiede sostegno “per grandi industrie e piccoli imprenditori”

SARONNO – “Molte aziende scappano dall’Italia e si rifugiano in Paesi dove i costi sono minori, dobbiamo in tutti modi incentivare gli imprenditori ad in investire in Italia, ma soprattutto a rimanerci, per rafforzare la nostra economia, c’è bisogno del sostegno di tutti dal grande imprenditore al piccolo commerciante”. Questa la riflessione del parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, esponente di Italia viva alla Camera dei deputati.

Prosegue l’onorevole Librandi, che è sempre molto attento alle tematiche economiche e finanziarie:

(foto archivio: il parlamentare di Saronno, Gianfranco Librandi, che è stato anche fra i fondatori di Italia viva. E’ anche imprenditore, con la Tci, complesso industriale situato in via Gorizia)

20052020