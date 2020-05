ROVELLO PORRO – Anche il sindaco Paolo Pavan è sceso in campo affiancando ieri pomeriggio i volontari della sempre attivissima Associazione verde età, l’Ave, per i lavori di manutenzione del verde in paese. In particolare ci si è occupati dello sfalcio e della pulizia dei giardinetti del Santuario.

Con la Fase 2 dell’emergenza coronavirus paesi e città si stanno rimettendo in moto ed uno degli ambiti è proprio quello della cura del verde pubblico, dopo che durante il lockdown si è ovviamente potuto procedere solo con gli interventi di straordinaria manutenzione. A Rovello, tutti con le mascherine – alcune anche di un bel tricolore – si sono messi all’opera non solo gli addetti comunali ma anche i volontari, obiettivo recuperare il terreno perduto negli ultimi due mesi. E dunque, con il tagliaerba e gli altri strumenti da lavoro sono stati nell’occasione risistemati i giardinetti davanti al tempio sacro.

(foto: i volontari dell’Ave con il sindaco Paolo Pavan)

20052020