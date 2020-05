SARONNO – “Non toccare occhi naso e bocca ne con le mani se prima non sono state lavate o igienizzate, questo vale anche i guanti”.

E’ il consiglio, unito ad un appello a non sprecare i guanti, del gruppo Moss, Medici, Odontoiatri e operatori sanitari contro Covid19 della provincia di Varese che tornano a mettere in guardia la collettività chiedendo l’aiuto dei singoli cittadini. “I guanti non proteggono dal virus ed in questa fase emergenziale stanno iniziando a scarseggiare. I guanti servono agli operatori sanitari ed ad altre categorie di lavoratori che già prima del covid-19 li usavano regolarmente”

E ancora: “Ricorda che sapone e gel igienizzanti sono sufficienti contro il covid-19. Se ti vuoi proteggere correttamente e sentirti più sicuro invece dei guanti usa degli occhiali e ricordati di lavarti o disinfettarti spesso le mani soprattutto prima di toccarti il viso ed in particolare le zone vicino a occhi naso e bocca”.

QUI L’INTERVISTA SULL’USO DEI GUANTI E MASCHERINE REALIZZATA DA ILSARONNO CON MOSS