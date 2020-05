SARONNO – Si è arrivati alla Fase 2 dell’emergenza coronavirus ma c’è ancora tanto lavoro per i volontari dell’associazione Saronno point onlus. “Sempre più richieste dalle famiglie del comprensorio sono le “nostre” mascherine di ottima fattura anche per bambini” ricorda il vicepresidente Mario Busnelli.

Prosegue Busnelli: “Al contempo sempre più famiglie aderiscono alla iniziativa “La spesa del cuore”. Mi riferisco alla consegna di viveri a famiglie in serie difficoltà, che continua a pieno regime. Un grazie a Dario Borghi, responsabile Sil Saronno, coordinatore per la distribuzione. I volontari della nostra associazione ogni giorno recuperano viveri per poi consegnarli al punto di raccolta Sil Saronno”.

20052020