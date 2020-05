Fase 2: riapre la biblioteca, l’assessore Miglino spiega regole e servizi

SARONNO – Dopo la sanificazione e l’avvio di procedure per la regolare igienizzazione oggi riapre la biblioteca di Casa Morandi in viale Santuario. I bibliotecari osserveranno le norme igieniche raccomandate dall’Istituto superiore di sanità. Ad esempio i libri, cd e dvd restituiti presso la biblioteca di Saronno verranno messi in quarantena per almeno 72 ore prima di essere rimessi in circolazione (indicazione Associazione italiana biblioteche).

Tra le novità i nuovi orari rimodulati con l’apertura dal lunedì al sabato dalle 8,45 alle 13,45. L’accesso sarà consentito esclusivamente per la restituzione e per il ritiro di libri, cd e dvd prenotati on line o telefonicamente e per i quali l’utente ha ricevuto l’avviso di disponibilità nella propria area personale e/o tramite e-mail. Il servizio di prestito interbibliotecario verrà avviato in seguito: si consiglia, per evitare attese, di privilegiare la prenotazione di libri, cd e dvd di proprietà della Biblioteca di Saronno con status “disponibile”.

I prestiti sono stati tutti prorogati: si raccomanda, per evitare code e assembramenti, di non affrettarsi a restituire. In questo periodo è stato aumentato il numero di documenti che è possibile prendere in prestito: fino a 10 libri + 10 multimediali. La durata del prestito dei multimediali è stata inoltre aumentata a 30 giorni.

L’accesso alla biblioteca sarà contingentato: massimo una persona o nucleo famigliare (un solo adulto con bambini appartenenti allo stesso nucleo) per volta, e sarà consentito solo con la mascherina, previa igienizzazione delle mani utilizzando il gel a disposizione all’ingresso. Potrà essere effettuata la misurazione della temperatura corporea. Gli utenti attenderanno il proprio turno all’esterno rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitando gli assembramenti. La permanenza all’interno della biblioteca sarà limitata al tempo strettamente necessario alla restituzione e al prestito.

Libri, cd e dvd da restituire dovranno essere depositati su un carrello posizionato all’ingresso.

