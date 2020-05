SARONNO – Un appello ad informare meglio “perchè la mera pubblicazione di un documento sul sito istituzionale può sfuggire ai più” i saronnesi sul corretto smaltimento di guanti e mascherine che sono da ritenersi potenzialmente infetti e comunque molto infetti arriva dall’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi

“Con l’avanzare della Fase-2 l’utilizzo di questi dispositivi di protezione individuale è destinato ad aumentare esponenzialmente: si stimano milioni di pezzi al giorno. E altrettanto esponenzialmente aumenterà il rischio di contagio derivante dal loro improprio utilizzo e smaltimento. Tutto ciò vale non solamente per le persone positive al Covid-19, che sono chiamate a rispettare particolari procedure in tal senso, ma per ciascuno di noi. Mascherine e guanti che dopo l’uso vengono abbandonati, gettati in luoghi pubblici o smaltiti erroneamente (cestini compresi) costituiscono un potenziale pericolo di contagio per chiunque ne venga accidentalmente in contatto.

L’Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute hanno emanato raccomandazioni e norme in proposito.

Responsabilità del Sindaco, autorità sanitaria locale, è quella di attivare campagne informative ad hoc, particolarmente necessarie quando l’Amministrazione locale non dispone di strumenti di comunicazione efficaci, come nel caso di Saronno, e la mera pubblicazione di un documento sul sito istituzionale può sfuggire ai più.

Che tutti i cittadini siano adeguatamente informati e rispettino tali norme è innanzitutto questione di salute pubblica, ma anche ragionevole presupposto per istituire sanzioni per chi non le dovesse rispettare”.

20052020