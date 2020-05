SARONNO – “Seguiamo da sempre le notizie sul ritorno alla normalità del nostro ospedale dopo l’emergenza Covid e ci uniamo alla richiesta di avere risposte precise dalla dirigenza ospedaliera Valle Olona. A tutt’oggi non si riesce a capire con precisione quando questo possa accadere”.

Sono le parole del Pd di Saronno che seguono la nota del Comitato per la salvaguardia dell’ospedale cittadino. “Notevoli sono i disagi di tutti gli utenti del comprensorio Saronnese che sono costretti da tempo a raggiungere gli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate per le cure del caso avendo chiuso la maggior parte dei reparti. In modo particolare per i pazienti oncologici.

Pertanto siamo fortemente preoccupati del fatto che l’ospedale di Saronno rimanga Covid sino al termine dell’emergenza mentre gli ospedali di Busto e Gallarate a presto saranno pienamente funzionanti.

Riteniamo che i disagi provocati dal Coronavirus debbano essere suddivisi tra gli ospedali dell’azienda Ospedaliera in modo egualitario. L’ospedale di Saronno è posto in una posizione strategica e vi fanno pertanto riferimento diversi comuni di diverse province.

A fronte di ciò si chiede che il direttore generale dell’ Asst Valle Olona ci dica con chiarezza quando si torni alla normalità e al ripristino dei servizi sospesi o trasferiti e quali siano le iniziative che l’Amministrazione Comunale di Saronno intenda intraprendere perché questo possa avvenire. I pazienti di Saronno e del saronnese devono riprendere ad usufruire dei servizi del nostro ospedale il prima possibile per evitare gli spostamenti verso le strutture di Busto e Gallarate evitando così i numerosi disagi conseguenti. Attendiamo con urgenza risposte e chiarimenti precisi”.

(foto: un momento della sanificazione del presidio)

20052020