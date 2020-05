La tua polizza Rc auto è in scadenza e devi rinnovarla? Con Zurich Connect questa operazione non è mai stata così facile, sicura e veloce.

Il marchio Zurich Connect, di proprietà della compagnia assicurativa svizzera Zurich Insurance Company Ltd fondata nel 1872 e che dal 1997 si occupa di vendere assicurazioni auto e moto online, negli anni ha reso i propri servizi sempre più facilmente fruibili attraverso Internet, infatti ti basterà un semplice clic per rinnovare la tua assicurazione auto online in totale autonomia, senza perdere tempo e potendo beneficiare di un rapporto qualità-prezzo estremamente competitivo.

Zurich Connect e rinnovo dell’assicurazione auto: come funziona

Come funziona il rinnovo della tua assicurazione in scadenza? Vediamolo nel dettaglio. Il procedimento inizia accedendo alla propria area riservata sul sito di Zurich Connect, un servizio a disposizione dei clienti 24 ore su 24, inserendo i tuoi dati di accesso, vale a dire l’Id utente e la password scelti al momento della registrazione.

Non sai quale è la data termine della tua assicurazione? Nessun problema, perché Zurich Connect trenta giorni prima della scadenza della tua polizza Rc auto ti invierà automaticamente la migliore proposta possibile per il tuo rinnovo. La potrai comodamente trovare nella sezione “Polizze” all’interno della tua area riservata.

Le tue esigenze sono mutate nel corso dell’ultimo anno e vuoi assolutamente apportare dei cambiamenti alla tua polizza? Prima di procedere all’acquisto potrai controllare con tutta calma i tuoi dati e se lo ritieni necessario potrai effettuare le modifiche che ritieni più opportune e che soddisfino al massimo e in maniera pienamente soddisfacente le tue nuove esigenze.

Una volta completata la proceduta riceverai al tuo indirizzo e-mail, lo stesso utilizzato per la registrazione al sito, la tua polizza Rc auto e tutta la documentazione necessaria per circolare su strada con il tuo mezzo in assoluta tranquillità. Per pagare la tua assicurazione puoi usare i canali tradizionali come la carta di credito sia Visa che Mastercard oppure il bonifico bancario, ma Zurich Connect ha ampliato i propri metodi di pagamento anche a nuove modalità come Apple Pay, My Bank, Sisal Pay e Lis Paga, questo per venire incontro ad ogni necessità dei propri clienti che possono quindi scegliere in totale libertà come pagare.

Se necessiti di ulteriori, approfondite e dettagliate informazioni su come effettuare un preventivo, su come acquistare un’assicurazione completa o su come gestirla in totale autonomia puoi visitare il loro sito web e trovare tutte le indicazioni che stai cercando.

Se tieni al tuo mezzo affidati a Zurich Connect, assicurati seriamente mettendoti nelle mani dei migliori professionisti del settore perché proteggere l’auto non è uno scherzo.