Saronno, Officine musicali col maestro Zampetti festeggia la primaverasu Youtube

SARONNO – Officine musicali Aps festeggia l’arrivo delle giornate primaverili insieme al maestro Carlo Zampetti, in un concerto online.

L’evento ha avuto come protagoniste le musiche di due grandi compositori per pianoforte: la scaletta si apre con “Slancio” (Phantasiestücke op.12), una composizione di Schumann che segnò la storia del suo tempo grazie ad una composizione concisa, repentini cambi di tempo e un “fantasticare musicale” che si propone come una poesia colma di concitati stati d’animo. Si continua con una serie di composizioni di Listz: ad aprire la sequenza è il brano pianistico “Le Rossignol” composto nel 1842 traendo ispirazione da una melodia popolare russa, in cui l’autore si cimenta in una serie di virtuosismi. Il terzo pezzo del concerto sarà “Tormenta di neve”, dello stesso compositore, seguito da un’interpretazione musicale del Sonetto 47 di Petrarca – celebre capolavoro composto tra il 1837 e il 1849. Risale a quest’ultimo anno anche la composizione con cui il maestro concluderà il concerto: “Dopo una lettura di Dante”, considerato uno dei brani più complessi del repertorio pianistico.

L’evento, che si è tenuto domenica 17 maggio, è proposto sul canale YouTube di Officine musicali.

(foto archivio)

20052020