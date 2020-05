GERENZANO – Tamponamento fra due auto ieri alle 17.30 al confine fra Gerenzano e Saronno, nel tratto dell’ex statale Varesina che prende il nome di via Clerici. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese e una ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere uno degli automobilisti, rimasto contuso. L’uomo, di 58 anni, è stato trasferito con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale di Rho; non è apparso in condizioni preoccupanti.

I militari dell’Arma si sono premurati di eseguite tutti i rilievi del caso, per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro stradale e chiarire le eventuali responsabilità in quel che è successo. I tutori dell’ordine si sono anche occupati di regolare il traffico in arrivo, che seppur nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus è comunque molto inferiore rispetto alla norma, e quindi l’impatto dell’accaduto sulla circolazione veicolare è stato limitato.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri ed una ambulanza per un incidente stradale avvenuto nella zona)