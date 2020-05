Addio a don Luigi Alberio: venerdì 22 maggio il funerale a Rovello

ROVELLO PORRO – MOZZATE – Si è spento mercoledì don Luigi Alberio, 75enne ex parroco di Mozzate originario di Rovello Porro che era tornato nel paese d’origine nel 2017 quando aveva lasciato la vicina Mozzate (dove è stato parroco per dieci anni) prestando la propria opera nella parrocchia dei santi Pietro e Paolo. I funerali si terranno in forma privata venerdì 22 maggio alle 15.

L’allarme è scattato alle 14 quando il 75enne è stato soccorso nella sua abitazione dai familiari. I tentativi per rianimarlo che si sono purtroppo rivelati tutti vani.

Classe 1945 è stato ordinato sacerdote nel giugno del 1969 ed era stato vicario parrocchiale ad Abbiategrasso – S. Pietro, parroco a S. Giuliano Milanese, parroco a Paderno Dugnano, a Mozzate e a Carbonate. Grande il cordoglio in tutte le comunità in cui aveva operato soprattutto nella nativa Rovello e a Mozzate dove è stato un cardine della comunità portando avanti moltissime iniziative solidali come l’istituzione del centro spesa solidale che mette a disposizione gratuitamente, pacchi alimentari per le famiglie bisognose ed è stato protagonista della rinascita del palio.

