ORIGGIO – Aumenta il traffico, anche in autostrada, e tornano gli incidenti stradali, testimoniati anche dall’incremento degli interventi sul territorio da parte delle ambulanze coordinate da Areu, il centralino delle emergenze sanitarie della Lombardia. L’ultimo episodio è di questo pomeriggio, alle 16.40 una autolettiga del Sos Uboldo è dovuta accorrere in territorio origgese sulla A9 nei pressi del bivio con la A8 ed in direzione Milano per una caduta dalla motocicletta da parte delle due persone che erano in sella, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo, Le condizioni degli interessati comunque non risultano gravi.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche una pattuglia della polizia stradale, i cui agenti hanno deviato il traffico sulla corsia lontana per consentire che i soccorsi avvenissero in piena sicurezza ed hanno rilevato il sinistro, per chiarire la dinamica di quanto successo.

(foto archivio: una pattuglia della polstrada in servizio sulla A9 Milano-Como)

21052020