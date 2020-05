CISLAGO – “Ormai quasi quattro anni sono passati dal momento in cui si è insediata l’attuale amministrazione del nostro paese. Quattro anni in cui sono stati raggiunti risultati importanti, grazie al lavoro di tutte le componenti che oggi collaborano, e che hanno collaborato in passato, allo sviluppo dell’attività amministrativa del nostro comune”.

Inizia così la nota della lista Cartabia sindaco che rompe il silenzio dopo la bagarre politica seguita alle dimissioni dell’assessore Marzia Campanella.

“Risultati concreti, tangibili e visibili a tutti, ottenuti grazie ad una riuscita mescolanza di intenso lavoro, impegno personale e, certamente, anche un po’ di fortuna. Nell’ultima parte di questo periodo abbiamo dovuto affrontare e gestire forse la peggiore crisi che abbia colpito la società negli ultimi decenni. Crisi che, se sotto l’aspetto sanitario nel nostro paese sembra ormai avviarsi verso la sua soluzione, inizia a presentarsi sotto forma di crisi economica, che potrebbe mettere a rischio la coesione del tessuto sociale. Riteniamo perciò che i nostri concittadini si aspettino risposte, certamente dalle autorità sovra comunali, ma anche dall’amministrazione locale, seppur nei limiti delle sue competenze. Questo non può essere il tempo delle polemiche, ma deve essere ancor di più il tempo di una politica intesa come servizio alla comunità, al fine di poter dare risposte concrete a tutti coloro che ne avranno bisogno. Per questo la lista Cartabia Sindaco vuole esprimere il suo pieno sostegno al sindaco Gianluigi Cartabia ed al suo operato, e l’auspicio che l’attuale amministrazione possa individuare soluzioni concrete alle problematiche che dovremo affrontare nei prossimi mesi”

21052020