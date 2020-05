CISLAGO – “Molti fatti si sono succeduti negli ultimi giorni e troppe parole si sono spese dietro a intrighi e fantapolitica; il polverone alzato da leoni da tastiera e mezze dichiarazioni fatica a placarsi così è il caso di dare un chiarimento che chiuda tutto questo circo di nani e ballerine (politiche si intende)”.

Comincia così la nota inviata da Corrado Grimoldi segretario Sezione Lega di Cislago: “Se ne facciano una ragione, la Lega e le persone che ne fanno parte in seno a questa

maggioranza, privilegiano la responsabilità rispetto ai personalismi ed è responsabile in

questo momento chiudere un’esperienza alla sua naturale scadenza, perseguire fino in

fondo il mandato che ci è stato dato. Ad altri la responsabilità di consegnare il paese in

mano ad un commissario, se pensano che il bene di Cislago sia questo; noi non faremo

altro che prenderne atto con un unico rammarico, quello di non poter concludere un iter

che, a detta di molti, è stato positivo per il nostro paese”.

