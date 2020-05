CISLAGO / SARONNO – Ancora un lutto per il coronavirus, stavolta condiviso fra Saronno e Cislago: il riferimento va ad una pensionata cislaghese che da tempo era ospite della Focris (foto), la residenza anziani sovracomunale che si trova in via Don Volpi a Saronno. Già nei giorni scorsi si era registrato il decesso di un’altra cislaghese che era ospite della Focris. Riguardo a quest’ultimo decesso, la donna aveva già da qualche tempo iniziato a mostrare sintomi compatibili con il coronavirus, ma la situazione era peggiorata ultimamente, tanto da spingere al ricovero nel reparto covid dell’ospedale saronnese. Ma il quadro clinico è andato ulteriormente peggiorando sino al tragico epilogo, risalente ad inizio settimana ma del quale si è avuta notizia nelle ultime ore.

