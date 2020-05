GERENZANO – Numeri nella media degli ultimi giorni in Lombardia, ma con qualche caso nella zona, quest’oggi. Nel Saronnese sale Gerenzano dopo un lungo periodo di stop, nella giornata odierna si registra un +1 che porta a 28 il numero totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia.

Questo il quadro della situazione (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Uboldo 18

Origgio 35

Caronno Pertusella 87

Gerenzano 28 (27)

Cislago 30

Nelle Groane nessun nuovo caso. In zona, nella bassa comasca casi a Rovello Porro e Turate; Saronno +1; in Lombardia il dato odierno fa riferimento ad un incremento dei casi di +316, in linea con i giorni scorsi ed alla luce però anche di numeri molto alti per quanto concerne i tamponi effettuati. Nel Varesotto (+10) così come nel Comasco (+18) ed in Brianza (+8) quest’oggi i casi sono stati invece pochissimi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il Comune di Gerenzano illuminato col tricolore)

21052020