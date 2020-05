[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

GROANE – In un giovedì eccezionalmente buono per la Brianza, con uno dei numeri più bassi da settimane per quanto concerne il numero dei nuovi contagi, solo +8, nella zona delle Groane va meglio ancora visto che non si è registrato neppure un solo nuovo caso. Ecco il riepilogo generale con i numeri delle persone che nelle varie località sono rimaste contagiate dall’inizio della pandemia:

Solaro 63

Ceriano Laghetto 22

Cogliate 31

Misinto 20

Lazzate 40

Cesano Maderno 210

Limbiate 182

Barlassina 42

In zona, nella bassa comasca casi a Rovello Porro e Turate; Saronno +1; in Lombardia il dato odierno fa riferimento ad un incremento dei casi di +316, in linea con i giorni scorsi ed alla luce però anche di numeri molto alti per quanto concerne i tamponi effettuati. Nel Varesotto (+10) così come nel Comasco (+18) ed in Brianza (+8) quest’oggi i casi sono stati invece pochissimi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: ingressi controllati al mercato di Solaro)

21052020