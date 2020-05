SARONNO – Dopo qualche giorno di stop, il dato di Saronno torna a muoversi verso l’alto: il riferimento va ai contagi da coronavirus, si tratta “soltanto” di un +1, d’altronde indicativo che l’emergenza non è ancora passata e che bisogna, come da giorni predicano anche le autorità regionali e sanitarie, mantenere alzata la guardia. Dall’inizio della pandemia a Saronno sono state contagiate in tutto 228 persone.

In Lombardia il dato odierno fa riferimento ad un incremento dei casi di +316, in linea con i giorni scorsi ed alla luce però anche di numeri molto alti per quanto concerne i tamponi effettuati. Nel Varesotto (+10) così come nel Comasco (+18) ed in Brianza (+8) quest’oggi i casi sono stati invece pochissimi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

21052020