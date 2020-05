LIMBIATE – L’indagine conclusa oggi ha portato alla denuncia di un uomo di origini pakistane fermato qualche giorno fa dalla polizia locale di Limbiate.

Gli agenti erano appostati per un controllo in via Groane quando, all’intersezione con via Jenner, è stata fermata una Volkswagen Golf: il conducente esibiva patente di guida e libretto di circolazione che insospettivano i vigili e determinavano quindi una verifica approfondita.

La perizia richiesta all’ufficio Falsi Documentali della Polizia locale di Milano confermava che “il documento è falso poiché interamente contraffatto, ed idoneo ad ingannare la pubblica fede”. Da qui, la denuncia alla Procura della Repubblica, a cui è stato notificato l’avvenuto rituro della documentazione stessa.

