MISINTO – Missione compiuta in questi ultimi giorni per i volontari del gruppo Gvc di Misinto che hanno recapitato ai concittadini le mascherine in distribuzione gratuita per gli anziani del paese, nell’ambito di questa fase 2 dell’emergenza coronavirus.

“Abbiamo terminato la consegna delle mascherine a tutti gli over 65 di Misinto. Se qualcuno di loro non dovesse averla ricevuta per qualsiasi motivo, può comunicarlo alla mail luca.nobile@comune.misinto.mb.it segnalando nome cognome e indirizzo. Ringraziamo ancora tutti i volontari che hanno reso possibile tutto ciò! Anche questi ragazzi, giovani e impegnati in qualcosa di importante” riepilogano i volontari.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

21052020