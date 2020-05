SARONNO – Con la Fase 2 dell’emergenza coronavirus e la riapertura di molte attività il centro di Saronno sta tornando a popolarsi, non a livello “normali” ma sicuramente si sta assistendo ad un incremento dei passanti; e lo si vede anche dal traffico in aumento e dai parcheggi liberi che iniziano a diminuire.

Aspetto posiivo è che quasi tutti indossano correttemente la mascherina protettiva. La gente sta dunque tornando nei negozi, anche i bar aperti hanno ripreso a servire parecchi caffè e molti fedeli sono tornati nelle chiese per assistere di persona alle messe, o partecipare ai funerali pomeridiani.

Roberto Zani

