SARONNO / GERENZANO / CARONNO PERTUSELLA – Da Tigros adesso c’è “info coda”: è il nuovo servizio disponibile da oggi su www.tigros.it per sapere i tempi di attesa per entrare nel supermercato Tigros più vicino a casa. Basta inserire il nome della località i cui si trova il Tigros dove si intende andare a fare la spesa, oppure il relativo codice di avviamento postale e con un click i clienti potranno sapere se c’è la fila per entrare, quanto possa essere il tempo d’attesa oppure se in quel momento non c’è nessuno. Informazioni che dunque dalla giornata odierna e per il futuro, sino a quando sarà necessario, saranno disponibili in tempo reale a tutti gli interessati.

Molto utile, nel corso di questa Fase 2 dell’emergenza coronavirus che prevede distanziamento e che si evitino gli assembramenti nei negozi, per evitare appunto il rischio di diffusione del virus. In zona la Tigros dispone di diversi punti vendita, tra cui quello di più recente inaugurazione alla periferia di Gerenzano, confine con Saronno.

(foto: il Tigros di Gerenzano)

21052020