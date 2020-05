SARONNO – Trovato insanguinato ed in stato confusionale nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro”, un saronnese di 39 anni è stato soccorso dai carabinieri ed ha concluso la serata all’ospedale.

E’ successo attorno alle 21.15 dell’altra sera fra viale Rimembranze e via Diaz, da dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un “ferito”. E’ dunque sopraggiunta una pattuglia della Compagnia cittadina ed i militari hanno fatto arrivare anche una ambulanza della Croce rossa proveniente da Garbagnate Milanese da dove è arrivata anche l’automedica. L’uomo non lamentava gravi ferite, solo qualche taglio ed abrasione di poco conto: in base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine si sarebbe fatto male da solo, accidentalmente, con una bottiglia. E’ stato infine portato all’ospedale di Desio per essere medicato e per gli accertamenti clinici del caso. I militari dell’Arma hanno raccolto le sue dichiarazioni ed ora avranno a disposizione anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza cittadina presenti nella zona per chiarire i contorni di quanto successo.

(foto: i carabinieri davanti alla stazione centrale di Saronno)

