SOLARO – Si è avvicinato al banco, ha messo le mani sulla scatola di una Playstation4, popolarissima console di videogiochi, e se l’è data a gambe probabilmente atteso da un compare all’esterno. È successo ieri sera al supermarket sulla Saronno-Monza a Solaro. I ladri si sono allontanati in direzione Cascina Emanuela, frazione al confine con la città degli Amaretti, ed alla loro ricerca si sono messi i Carabinieri della stazione cittadina. Gli Uomini dell’Arma hanno avuto la segnalazione che i ladri potevano essersi allontanati in quella direzione e magari essersi nascosti nei campi. E così una squadra ha avviato una perlustrazione della zona. La ricerca sul campo purtroppo si è rivelata infruttuosa ma le immagini registrate della videosorveglianza potrebbero essere molto d’aiuto per identificare i malviventi. Sembra si tratti di ragazzi molto giovani, ma per ora non trapelano ulteriori dettagli sulla possibile identità. Continua il lavoro dei Carabinieri rivolto all’individuazione dei responsabili del furto.

21052020