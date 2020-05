Scontro fra auto alla periferia di Uboldo, in tre all’ospedale

UBOLDO – E’ di tre contusi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina ad Uboldo, in via Papa Giovanni XXIII: il sinistro si è verificato alle 7.50, sul posto sono accorse le pattuglie della polizia locale del comando unificato di Origgio-Uboldo e dei carabinieri, ed anche tre ambulanze, della Croce azzurra di Caronno Pertusella, del Sos Uboldo e della Croce bianca di Legnano. Per fortuna, al di là dei danni materiali, non si sono registrati feriti gravi: ad avere necessità di cure mediche sono state tre persone, una donna di 31 anni, un uomo di 32 anni ed uno di 41 anni; sono stati smistati negli ospedali di Rho, Desio e Garbagnate Milanese per essere medicati. Lo scontro è avvenuto quando la Renault Scenic che procedeva verso via per Cerro è entrata in collisione con una Volkswagen Polo e che a sua volta ha colpito una Lancia.

La vigilanza urbana uboldese si è occupata dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto: i mezzi incidentati)

21052020