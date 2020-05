SARONNO – La pioggia di calcinacci caduta dall’ex Cantoni ma finita nel cortile del vicino condominio ha preoccupato i residenti che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. E’ l’allarme scattato mercoledì pomeriggio alle 14,30 che ha visto accorrere in aiuto dei saronnesi la squadra del distaccamento di via Stra Madonna a Saronno. I pompieri hanno effetto un sopralluogo per verificare la situazione della struttura, dismessa da anni, da cui si erano staccati i calcinacci ma anche i rischi per il vicino complesso residenziale. La zona è stata segnalata alla proprietà l’accaduto ma non sono state riscontrate particolari criticità o pericoli.

La presenza dei vigili del fuoco non è passata inosservata tanto che sono stati molti i residenti che si sono affacciati alle finestre per seguire l’intervento con l’aggiunta di passanti per si sono fermati per chiedere cosa stesse succedendo.

(foto di’archivio: un intervento dei vigili del fuoco di Saronno di controllo dopo la caduta di calcinacci)