SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sul sostegno ai nidi privati.

“Con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 19.05.2020 è stata approvata l’assegnazione di contributi complessivamente per euro 20.880 destinati agli asili nido, micronido e scuole d’infanzia accreditati privati attingendo al Fondo del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per bambini dalla nascita sino ai sei anni – DGR 9.9.19 XI/2018. Il contributo spettante alle singole strutture sarà quantificato in proporzione al numero dei bambini iscritti nei vari plessi identificati in delibera.

“Siamo pienamente consapevoli dell’importanza educativa e sociale legata alla presenza degli asili nido e delle scuole d’infanzia presenti sul nostro territorio. Per questi motivi l’Amministrazione ha ritenuto fosse importante riconoscere a tali strutture private, seppur non convenzionate, un contributo in funzione del numero dei bambini iscritti. Questo contributo straordinario è finalizzato infatti alla parziale compensazione del mancato introito delle rette causato dalla situazione di emergenza Covid” spiega l’assessore Maria Assunta Miglino.

22052020