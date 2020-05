SARONNO – Per quanto riguarda i contagi, numeri stabili in Lombardia, bassi nel Varesotto e circondario; mentre nel Saronnese e dintorni si sono registrati complessivamente +4 nuovi casi.

Si è registrato ancora un decesso: lutto condiviso fra Cislago e Saronno.

Intanto il centro di Saronno torna progressivamente a popolarsi, anche il traffico è aumentato.

Fase 2, sul fronte delle iniziative per venire incontro a chi è stato colpito dall’emergenza anche sotto il profilo finanziario, niente acconto a maggio e luglio per la Tassa sui rifiuti.

Meditel percorsi protetti per gli utenti. Attivati anche i test sierologici.

Per la videointervista serale, le mascherine “made in Rovellasca”.

Ecco come sono nate le mascherine "made in Rovellasca" Intervista a Giuliano Finotto e Rachele Grassi che raccontano come abbiamo studiato e realizzato la mascherina made in Rovellasca… Posted by IlSaronno on Thursday, May 21, 2020

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

22052020