COGLIATE – Lavori stradali e per la fibra ottica; e molte attività commerciali e delle imprese: “Stiamo cercando di tornare alla normalità. Sono ripartiti i cantieri: è in corso l’asfaltatura di via Ariosto e via Petrarca; la società incaricata da Open Fiber sta procedendo con la posa della fibra ottica” riepiloga il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico.

Prosegue Basilico: “Le aziende del territorio stanno ripartendo con le loro lavorazioni. I commercianti stanno tornando a servire i loro clienti! Parrucchieri ed estetiste stanno ripartendo! Il mercato comunale è tornato operativo al 100 per cento”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: cantiere stradale e lavori per la fibra ottica a Cogliate)

22052020