SARONNO – “Strani” anelli bianchi sui rami e sulle foglie di alcuni alberi del Parco del Lura e del vicino quartiere Prealpi: a segnalare la loro presenza alcuni saronnesi.

Del resto era difficile non notare gli anelli bianchi che in fila penzolavano da alcuni rami.

I saronnesi non si sono limitati a notarli ma preso lo smartphone li hanno immortalati e una volta tornati a casa hanno fatto una ricerca. Hanno scoperto che si trattava di Takahashia japonica un insetto di origine orientale che attacca soprattutto alcuni tipi di piante come ad esempio gli aceri e alcuni tipi di cedri. Al momento non esistono prodotti specifici tanto che per evitarne la proliferazione dell’insetto in genere si provvede rimuovendo le parte infestate.

Così hanno completato l’iter inviando una dettagliata segnalazione all’ufficio Ambiente del Comune e al Parco Lura. Oltre ad allegare le foto hanno indicato con precisione gli alberi colpiti “uno in viale Prealpi, accanto al campo da calcio, circa di fronte al civico 28 e almeno due al Parco Lura, in prossimità della cosiddetta “rosa dei venti”, sulla destra lungo il percorso verso sud che poi diventa via don Volpi”.

E’ stato proprio l’ente parco a rispondere rassicurando i saronnesi su un rapido intervento: “L’agronomo incaricato dall’ente monitora la situazione e ha previsto qualche intervento con il servizio manutentivo”.

(per la segnalazione e la foto si ringraziano i nostri lettori)

22052020