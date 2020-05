SARONNO – lunedì 25 maggio tornerà in azione il Centro Ambientale Mobile, una vera e propria piattaforma ecologica, nata dalla collaborazione con Amsa ed Econord nell’ambito del nuovo appalto, che aiuterà i saronnesi a conferire quei rifiuti che non sono oggetto di raccolta domiciliare. La struttura mobile sarà a disposizione dei cittadini nel parcheggio di via Parini e, a seguire, nei luoghi e giorni programmati.

Nel dettaglio saranno interessati da questa novità: tv e monitor non a tubo catodico fino a 21 pollici, telefoni cellulari, computer, stampanti, giochi elettronici, aspra polveri, tostapane, asciugacapelli, ventilatori, sveglie, rasoi, navigatori, strumenti musicali elettronici di piccole dimensioni, apparecchi audio-video, apparecchi audio-video, apparecchi di illuminazione e piccoli elettrodomestici in genere, lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti e a led.

“Il Cam ha debutto prima del lockdown dando risultati positivi in termini di apprezzamento del servizio da parte dei saronnesi – spiega l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – è un progetto, ed un servizio in cui crediamo molto anche perchè Centro Ambientale Mobile ha anche la funzione di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del corretto conferimento e quindi una lotta al degrado”.

Sia da parte del Comune sia da parte di Amsa ed Econord c’è una grande attenzione al rispetto delle norme anti-contagio: “Ritorna il servizio “di quartiere” ma non bisogno dimenticare la sicurezza personale e l’attenzione alla salute – continua Guaglianone – Per prima cosa invitiamo a non conferire oggetti o rifiuti che sono stati a casa di soggetti positivi perchè sappiamo che l’iter per il loro smaltimento deve essere diverso ma soprattutto al momento del conferimento sarà necessario mantenere la distanza sociale di un metro ed indossare guanti e mascherine”. Grande attenzione ed alcuni percorsi ad hoc anche per il personale che nel corso della mattinata si occuperà del servizio.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 22 giugno piazza Repubblica parcheggio Municipio. Gli orari sono uguali in tutti gli appuntamenti dalle 8 alle 12.