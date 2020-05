SARONNO – Nuovo cap per Solaro: addio 20020 il nuovo codice di avviamento postale cittadino da oggi è 20033. Poste Italiane ha comunicato che da lunedì 25 maggio 2020, 40 Comuni della provincia di Milano e l’ex Comune di Vendrogno di recente incorporato nel comune di Bellano avranno un nuovo codice postale.

Il Codice di Avviamento Postale, da scrivere in modo corretto su ogni tipo di invio, è fondamentale per la lavorazione della corrispondenza, perché ne consente il trattamento automatizzato sia nella fase di smistamento che nella consegna finale da parte del portalettere. Tale modalità di invio della corrispondenza è stato introdotto in Italia nel 1967 e i cap sono stati progressivamente modificati ed aggiornati a seconda delle nuove province o comuni che venivano istituiti nel corso degli anni.

Proprio per garantire un miglioramento della qualità del servizio di recapito è arrivato anche il nuovo codice di avviamento postale per Solaro. Il nuovo cap, 20033, sarà, infatti, ad uso esclusivo del territorio comunale di Solaro. Il periodo transitorio avrà durata di dodici mesi quindi almeno per un anno si potrà comunque utilizzare il vecchio codice postale.

