VARESE – I nuovi contagi da coronavirus oggi in Lombardia, contagi ancora in calo (+148), si concentrano quasi tutti fra le province di Milano e Bergamo, nelle altre i numeri sono bassissimi. Nel Varesotto si parla di solo +4 casi, nel Comasco +3 e nella più popolosa Brianza +21.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

MI: 22.726 (+46) di cui 9.624 (+27) a Milano città

BG: 12.954 (+48)

BS: 14.479 (+3)

CO: 3.760 (+3)

CR: 6.396 (+5)

LC: 2.724 (+4)

LO: 3.406 (3)

MN: 3320 (=)

MB: 5.460 (+21)

PV: 5.206 (+4)

SO: 1.426 (+10)

VA: 3.511 (+5)

e 1.890 in corso di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

25052020