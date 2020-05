MILANO – La notizia del giorno, per quanto riguarda il monitoraggio dei nuovi casi di coronavirus, viene senz’altro dalla Brianza, con un +0. Per la prima volta da mesi, dunque, oggi non è stato segnalato alcun caso. Un traguardo al quale è andato vicino il Varesotto, +9; mentre nel Comasco +25 casi. La Lombardia mantiene il trend confortante degli ultimi giorni con un totale di +159 nuovi casi. I dati sono stati resi noti da Regione Lombardia.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

MI: 22.764 (+38) di cui 9.638 (+14) a Milano citta’

BG: 12.977 (+23)

BS: 14.489 (+10)

CO: 3.785 (+25)

CR: 6.400 (+4)

LC: 2.724 (0)

LO: 3.412 (+6)

MN: 3.327 (+7)

MB: 5.460 (0)

PV: 5.229 (+23)

SO: 1.429 (+3)

VA: 3.520 (+9)

e 1.901 in corso di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

