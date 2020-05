In giro senza mascherina, nei guai senegalese di Rescaldina

RESCALDINA – La polizia di Stato ieri sera è accorsa in via Ferruccio a Gallarate per la segnalazione di assembramenti ed ha bloccato un senegalese abitante a Rescaldina, che le forze dell’ordine stavo cercando per una rissa e che peraltro se ne andava in giro senza mascherina.

Sul posto, infatti, gli agenti hanno identificato numerose persone di diverse etnie, tuttavia ben distanziati tra di loro e muniti di mascherina. Tra di loro il venticinquenne senegalese, residente a Rescaldina, che è risultato destinatario di un “provvedimento di rintraccio” per la redazione a suo carico di un verbale di identificazione, elezione domicilio e nomina difensore per una rissa aggravata in cui era stato coinvolto nell’agosto 2019 in Busto Arsizio. Gli agenti gli hanno contestato anche una sanzione perchè era sprovvisto di mascherina o altro indumento che fosse davvero idoneo a coprire le vie respiratorie.

(foto archivio: pattugliamento da parte della polizia di Stato)

