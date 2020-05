[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

LAZZATE – Con il Decreto Rilancio è stato confermato l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione aree e suolo pubblico per quelle attività commerciali costrette alla serrata durante la fase acuta dell’emergenza epidemiologica.

Non si tratta di una semplice proroga, ma dell’effettivo esonero dal pagamento finalizzato a offrire maggiori spazi necessari per garantire il rispetto elle distanze interpersonali stabilite dalle autorità preposte. Un modo indiretto di aumentare la liquidità delle imprese in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus e dei suoi inevitabili effetti negativi sull’economia del nostro Paese. Chi ha fatto richiesta avrà la possibilità di fruire degli spazi pubblici, esonerati fino al prossimo 31 ottobre 2020 dall’obbligo del pagamento della Tassa di Occupazione del suolo pubblico.

“L’Amministrazione Comunale, attraverso l’adozione di tale misura, intende favorire le attività di bar e ristoranti presenti sul territorio affinché possano contribuire ad animare il nostro paese, da sempre abituato alla piena vita sociale e comunitaria, oltre che ovviamente ridurre le difficoltà economiche derivanti dagli obblighi legati alle misure di contenimento del Coronavirus” dichiara l’Assessore al Commercio Andrea Monti. Si stanno definendo i dettagli tecnici con i vari esercenti che ne hanno fatto richiesta, al fine di aderire nel migliore dei modi alle necessità di ognuno in questo momento storico senza precedenti dal punto di vista economico.

“Dando la possibilità di allargarsi nelle piazze e nelle strade del borgo, gli esercenti e i commercianti potranno sopperire alla mancanza di spazi interni che necessariamente si ridurranno a causa delle misure di contenimento del virus, in particolare del mantenimento delle distanze interpersonali, e di tutte le ulteriori disposizioni previste dalla legge che dovranno essere sempre osservate con la massima diligenza” avverte il Sindaco Loredana Pizzi.

(foto archivio)

26052020