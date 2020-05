ORIGGIO – Auto contro scooter, il centauro ha concluso il pomeriggio all’ospedale: l’incidente stradale è avvenuto oggi, martedì, alle 15.40 lungo la periferica ma sempre piuttosto trafficata via per Lainate di Origgio. Un lungo rettilineo: a quanto pare la motocicletta stava andando diritta verso Lainate quando c’è stato l’impatto con l’utilitaria, una Hyundai, che stava svoltando verso il paese.

Immediati i soccorsi: sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Il ferito, un uomo di 65 anni, è stato quindi soccorso ed è stata trasportato all’ospedale di Desio, non è apparso in pericolo di vita. Gli agenti del comandante Alfredo Pontiggia si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto: i due mezzi incidentati in via per Lainate alla periferia di Origgio)

26052020