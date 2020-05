SARONNO – Appena l’hanno vista a terra si sono precipitati in suo aiuto standole accanto fino all’arrivo dell’ambulanza. Sono i passanti che ieri mattina prima delle 9 hanno soccorso una 77enne vittima di un incidente stradale. E’ successo in via Cesati l’arteria a senso unico che porta al Municipio e all’ingresso laterale della fondazione Gianetti.

La donna è stata colpita da un Citroen Jumpy ed è finita a terra. In suo aiuto è accorso il conducente del mezzo e anche due donne che stavano passando a piedi. Sono state accanto all’anziana fino all’arrivo dell’ambulanza della Misericordia di Arese. Il personale sanitario ha sottoposto l’anziana ai primi accertamenti sul posto prima del trasferimento all’ospedale di Rho. Le sue condizioni non destavano preoccupazione, fortunatamente l’anziana non ha perso i sensi, ma ovviamente a scopo precauzionale si è preferito accompagnarla al pronto soccorso.

Sul posto sono anche una pattuglia della polizia locale che si è occupata di raccogliere le testimonianze dei presenti e di effettuare i rilievi del caso.

