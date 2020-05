[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – I nastri bianchi e rossi “chiudono” scivoli, altalene e castelli da una settimana ma sono tantissime le mamme, i papà, i nonni che li strappano per far giocare i propri figli e nipotini. Così gli operai comunali spesso su segnalazione degli stessi cittadini continuano a “nastrare” nuovamente i giochi. Un invito a rispettare le regole arriva dall’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone. “Ho fatto personalmente il “giro” dei parchi lunedì 18 maggio per accertarmi con l’ispettore ambientale che tutte le aree gioco, come prevede la normativa fossero off limits per i bimbi malgrado l’apertura dei parchi. In alcuni parchi i nastri bianchi e rossi sono rimasti al loro posto solo per qualche ora e nel corso della settimana gli operai sono dovuti intervenire più volte per nastrare tutto. Sappiamo che i bimbi dopo tanti giorni a casa hanno voglia di uscire e giocare ma al momento, per motivi di sicurezza e di rispetto delle regole, altalene scivoli e tutti i giochi sono ancora offlimits”.

(foto: l’assessore al parco del rione Aquilone dove gli operai comunali sono intervenuti anche ieri mattina)