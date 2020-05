SARONNO – Esposto, vandalizzato e rifatto: un nuovo, gigantesco striscione è stato posizionato sulla recinzione della Focris, la residenza per anziani sovracomunale che si trova in via Don Volpi. L’autore sarebbe lo stesso del precedente striscione, ovvero un famigliare di una delle ospiti, che l’aveva predisposto per ringraziare il personale, per il loro impegno in questo periodo tanto difficile a causa dell’emergenza coronavirus. Striscione che era stato poi preso di mira nella notte, qualcuno aveva modificato alcune lettere stravolgendone il significato.

Era stato quindi rimosso e nelle scorse ore è stato posizionato quello nuovo, con la scritta “Sarete sempre l’orgoglio della città”. I responsabili della rsa ringraziano: “Grazie mille! È tornato il nostro striscione più bello di prima! Grazie messaggero misterioso!”

