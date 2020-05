TURATE – “Questa è la favola di “Zorro” o “Dante”, questi i nomi con i quali è stato chiamato: è un gattone di un quartiere di Turate. Stiamo parlando di un gatto randagio diventato la mascotte del condominio, da anni amato e coccolato da tutti, bambini, genitori, nonni e vicini di casa, parliamo al passato, perché da oggi il micione meraviglioso è volato sul ponte dell’arcobaleno. In un mondo dove gli animali vengono, ignorati, maltrattati, uccisi, torturati, la storia di Zorro Dante commuove. La settimana scorsa si è sentito male, i condomini disperati hanno fatto subito una colletta per farlo curare dal veterinario. Al momento del suo ritorno a “casa” tutti, ma proprio tutti, erano affacciati alla finestra impazienti di conoscere l’esito della visita. Il Gattone purtroppo ha retto solo pochi giorni”. A riferire la vicenda è l’associazione Cento per cento animalisti.

“Il nostro movimento – sottolineano i volontari – ringrazia queste splendide persone per la loro sensibilità, è raro di questi tempi vedere tanta generosità e amore per un randagio da persone “comuni”. Turate, grazie a queste persone, ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tante realtà locali, tristemente note per atti di crudeltà, ultimo episodio l’avvelenamento di un cane a Gerenzano alcune settimane fa, il sindaco Alberto Oleari vada fiero di questi cittadini, che tra l’altro sono anche suoi vicini di casa”.

