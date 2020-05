SARONNO – “Cosa faranno questa estate i nostri figli/e e i nostri nipoti ora che le attività lavorative sono riprese? Che ne sarà dei centri estivi in tempi di Fase 2?”.Augusto Airoldi ex presidente del consiglio comunale e candidato sindaco lancia l’idea di un centro estivo diffuso invitando l’Amministrazione ad attivarsi.

“Le linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio non permettono i campi estivi ai quali siamo abituati: gli spazi sono insufficienti e l’organizzazione deve essere diversa. Ma a Saronno le famiglie che li aspettano sono diverse centinaia! Mancano ancora le linee guida di Regione Lombardia, ma il presidente Fontana ha garantito che ci sta lavorando. Impianti sportivi, cortili delle scuole, palestre, possono essere utilizzati per fare di Saronno un “campus estivo diffuso” dove ospitare, in piccoli gruppi, i nostri bambini e ragazzi opportunamente aggregati per fasce di età e assistiti dal richiesto numero di operatori. Certo si dovrà dotarli delle attrezzature eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività, dei presidi e dispositivi richiesti per il pieno rispetto delle normative a tutela della salute dei ragazzi e degli operatori. Si potrà prevedere un mix di attività in presenza e online; si potranno organizzare giochi collettivi con il contributo della radio cittadina; si potrà…”