SARONNO – La distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in questo periodo di emergenza, non sarà eseguita come di consueto all’interno del palazzo comunale ma avrà luogo a partire dal 9 giugno al 18 luglio nei sei punti di distribuzione come da tabella allegata. Nell’ottica di ridurre gli assembramenti, i cittadini dovranno recarsi nei rispettivi punti di distribuzione rispettando necessariamente l’ordine di appartenenza della propria zona. A questo proposito si riporta l’elenco delle vie che fanno parte delle rispettive aree, già presente all’interno del calendario per la raccolta rifiuti. Sarà possibile ritirare i sacchi solo agli utenti in regola con il pagamento della tassa rifiuti, la Tari anno 2019. I cittadini dovranno avere con sé la Carta Regionale dei Servizi (Crs) di un componente maggiorenne del nucleo famigliare e tramite la presentazione di quest’ultima, sarà possibile ritirare la fornitura anche per i parenti.

Con la distribuzione dei sacchetti verranno inoltre distribuite le mascherine fornite al Comune da Regione Lombardia e imbustate grazie all’ausilio della Protezione civile di Saronno. Verranno consegnate un numero di mascherine pari al numero dei componenti per nucleo familiare sempre con l’utilizzo della Crs. Al momento del ritiro, si richiama l’utenza al mantenimento delle distanze interpersonali di almeno un metro e all’utilizzo di mascherine e guanti, nel rispetto delle disposizioni vigenti per l’emergenza Coronavirus.

“Quest’anno nell’affrontare l’emergenza Covid-19 la distribuzione dei sacchi non avverrà in Municipio per evitare assembramenti, ma abbiamo istituito un sistema di distribuzione di prossimità. Ogni zona avrà un luogo stabilito di ritiro dove i cittadini muniti di Carta Regionale dei Servizi potranno ricevere la fornitura. Al contempo verranno distribuite le mascherine fornite da Regione Lombardia, in quanto ad oggi ne abbiamo un numero adeguato. Invito i cittadini a rispettare le zone di appartenenza e gli orari indicati” spiega il sindaco Alessandro Fagioli.

27052020