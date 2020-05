[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – La banda dei garage è tornata a colpire e questa volta l’ha fatto nei box del condomio di piazza Vittorio Veneto: nel cuore della notte qualcuno è entrato nel complesso residenziale “La Pertusella” e poi è andato in scena un copione già visto molte altre volte nella zona. Hanno “bucato” le cler abbassate per fare scattare dall’interno le serrature, e quindi hanno preso quanto di loro interesse: all’appello mancano una bicicletta, attrezzi da lavoro. Un bilancio probabilmente parziale, perchè forse non tutti i derubati si sono poi rivolti alle forze dell’ordine per formalizzare una denuncia.

In questo caso, tra l’altro, non si sono limitati ai garage, hanno anche gironzolato nelle cantine e sui pianerottoli del complesso abitativo, ed hanno rubato pure almeno due paia di scarpe. Nessuno ha udito rumori insolito oppure ha visto movimenti sospetti, ci si è accorti dell’accaduto soltanto nel corso della mattinata. Il fatto risale ad alcuni giorni fa, ma se ne è avuta notizia solo ora: le indagini sono in corso di svolgimento.

Nei giorni scorsi era stato commesso un furto con analoghe modalità a Saronno nella zona di via Miola.

