SARONNO – Anche oggi, con la diffusione dei dati quotidiani sui nuovi contagi da coronavirus da parte di Regione Lombardia, giungono buone notizie per Saronno ed il Saronnese. Anche nella giornata odierna, infatti, non si registra alcun nuovo caso. Il tutto mentre in Lombardia, a fronte di un numero elevato di tamponi eseguiti, sono state comunque trovate +382 persone positive.

Tornando alla provincia di Varese, il dato oggi si è mosso all’insù negli altri grandi centri: a Varese città +1 per un totale di 305 persone contagiate dall’inizio della pandemia; a Busto Arsizio +2 per un totale di 376 persone; ed a Gallarate +1 per un totale di 239 cittadini contagiati.

Dunque, guardando alle province, +14 nel Varesotto ed in Brianza mentre nel comasco fa riferimento a +31 nuovi casi che sono stati accertati tramite tampone da parte delle competenti autorità sanitarie.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: Fase 2, sta tornando il traffico anche a Saronno)

28052020