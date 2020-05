ROVELLASCA – Nella bassa comasca oggi in solo nuovo caso di positività al tampone che “cerca” il coronavirus, in base ai dati diffusi nel tardo pomeriggio odierno +1 a Rovellasca, che porta il totale delle persone contagiate in paese a 25.

Ecco il quadro della situazione nella zona (tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni):

Rovello Porro 20

Rovellasca 25 (24)

Turate 56

Lomazzo 25

Bregnano 21

Nelle Groane nuovi casi a Solaro, Limbiate e Cesano Maderno; nel Tradatese solo a Venegono Inferiore. Nessun nuovo caso a Saronno e nel Saronnese. In Lombardia, a fronte di un numero elevato di tamponi eseguiti, sono state comunque trovate +382 persone positive.Tornando alla provincia di Varese, il dato oggi si è mosso all’insù negli altri grandi centri: a Varese città +1 per un totale di 305 persone contagiate dall’inizio della pandemia; a Busto Arsizio +2 per un totale di 376 persone; ed a Gallarate +1 per un totale di 239 cittadini contagiati.

Dunque, guardando alle province, +14 nel Varesotto ed in Brianza mentre nel comasco fa riferimento a +31 nuovi casi che sono stati accertati tramite tampone da parte delle competenti autorità sanitarie.

(foto archivio: una immagine del centro di Rovello Porro)

28052020