SOLARO / CESANO MADERNO / LIMBIATE / MISINTO – +3 casi di contagio da coronavirus nella zona delle Groane (a Solaro, Limbiate e Cesano Maderno). Viene confermato dunque il trend di sostanziale stabilità che si registra da qualche tempo. Con una ulteriore notizia, nel conteggi sui contagi Misinto è passato da 21 casi a 20: capita, probabilmente alla piccola località brianzola ne era stato impropriamente attribuito uno, magari di una persona che tempo fa aveva abitato in paese ma ora residente altrove.

Ecco il quadro della situazione nella zona (tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni):

Solaro 64 (63)

Ceriano Laghetto 24

Cogliate 31

Misinto 20

Lazzate 41

Cesano Maderno 213 (212)

Limbiate 184 (183)

Barlassina 42

Nessun nuovo caso a Saronno e nel Saronnese. In Lombardia, a fronte di un numero elevato di tamponi eseguiti, sono state comunque trovate +382 persone positive.Tornando alla provincia di Varese, il dato oggi si è mosso all’insù negli altri grandi centri: a Varese città +1 per un totale di 305 persone contagiate dall’inizio della pandemia; a Busto Arsizio +2 per un totale di 376 persone; ed a Gallarate +1 per un totale di 239 cittadini contagiati.

Dunque, guardando alle province, +14 nel Varesotto ed in Brianza mentre nel comasco fa riferimento a +31 nuovi casi che sono stati accertati tramite tampone da parte delle competenti autorità sanitarie.

(foto: ingresso in sicurezza al mercato di Solaro)

28052020