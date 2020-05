ROVELLASCA – Di parrucchieri a Rovellasca se n’era parlato molto nelle scorse settimane durante il lockdown: barbiere e cliente erano stati multati per un “taglio fuori programma”. Adesso la situazione è cambiata e con la fase 2 l’attività di tutti i parrucchieri, ed anche delle estetiste, in paese è potuta riprendere, come in tutto il resto d’Italia. Anzi, considerando che in tanti aspettavano questo momento e per evitare le code, il sindaco Sergio Zauli nei giorni scorsi ha emesso una ordinanza per consentire la massima flessibilità.

E’ stato infatti per “cancellato” l’obbligo di chiusura infrasettimanale o festiva, ed è stato rimosso il limite orario giornaliero o settimanale. “Rimane tassativo lo svolgimento dell’attività secondo i protocolli sanitari definiti a livello governativo dal Decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 17 maggio e secondo le linee di indirizzo regionali definite dall’ordinanza 547 dello scorso 17 maggio” specifica il primo cittadino rovellaschese.

(foto archivio: controlli della polizia locale)

28052020