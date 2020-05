[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

GERENZANO / TURATE – Un incidente ha rallentato il traffico ferroviario: è successo questa mattina quando una vettura ha “tamponato” il passaggio a livello che si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Gerenzano-Turate della Saronno-Laveno gestita da Trenord, fra la gerenzanese via Stazione e la turatese via Roma. Ed a quel punto – mancava qualche minuto alle 7 – sono dovuti intervenire i tecnici di Ferrovienord per le sistemazioni del caso, al contempo rallentando i treni di passaggio lungo la tratta.

E comunque è stato rapidamente posto rimedio al danno e la situazione è quindi ritornata alla normalità. Fra Gerenzano e Turate è in fase avanzata il cantiere per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale e automobilistico che è destinato a sostituire il passaggio a livello fra i due paesi, che entro fine anno dovrebbe essere chiuso definitivamente; le opere sono a buon punto.

(foto: il passaggio a livello nei pressi della stazione condivisa da Gerenzano e Turate)

